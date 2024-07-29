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Пограничники Литвы получат тяжёлое вооружение на 3 млн евро

29 июля 2024 10:34
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Литовские власти продолжают провоцировать напряженность у наших границ. Кроме укрепления ограждений на рубежах, Вильнюс теперь выдаст погранведомству тяжелое вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники Литвы получат тяжёлое вооружение на 3 млн евро-1

На эти цели выделят 3 миллиона евро, сообщил министр обороны страны. Пока неизвестно, какое именно и какого изготовителя.

Литва совместно с Польшей и Латвией планирует построить заградительные конструкции на протяжении всей границы НАТО, опасаясь так называемой агрессии с востока. Но никакие призывы к установлению мирных и добрососедских отношений уже давно для них ничего не значат.

# Вооруженные силы # Новости Литвы

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