Литовские власти продолжают провоцировать напряженность у наших границ. Кроме укрепления ограждений на рубежах, Вильнюс теперь выдаст погранведомству тяжелое вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти цели выделят 3 миллиона евро, сообщил министр обороны страны. Пока неизвестно, какое именно и какого изготовителя.

Литва совместно с Польшей и Латвией планирует построить заградительные конструкции на протяжении всей границы НАТО, опасаясь так называемой агрессии с востока. Но никакие призывы к установлению мирных и добрососедских отношений уже давно для них ничего не значат.