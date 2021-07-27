«Литва для литовцев? Да нет. Всё это лицемерие». Что пишут в интернете о ситуации с мигрантами?

Новости Литвы. Нелегальные мигранты и их противники ставят Литву на уши. Полигон Руднинкай в Шальчининкайском районе готовится принять нелегальных мигрантов, но это сильно не нравится местным жителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Вечером 26 июля они собрались, чтобы протестовать, у въездов на территорию, но их силой вытеснили с дороги на полигон. Силовики жестко задерживали людей и препровождали их в свои микроавтобусы.

Отзывы простых литовцев в Сети не заставили себя ждать. Сотни комментариев. Люди в шоке от карательной спецоперации вооруженных полицейских против мирных демонстрантов.

Екатерина Забенько:

И любопытное наблюдение: литовские власти беглым белорусским оппозиционерам разрешают перекрывать дороги, а вот своих граждан, которые вышли на трассу с требованием не селить мигрантов у них под окнами, полиция щедро наградила ударами дубинок.

Кроме того, силовики распылили перцовый газ. На все эти события руководство ЕС никак не реагирует. Кадры с нападением литовской полиции на мирных жителей заполонили 27 июля весь интернет.