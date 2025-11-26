Литовские полицейские провели акцию протеста у здания Сейма

Литовские власти провели несколько часов в эмоциональном напряжении. В Вильнюсе сотрудники полиции и пожарные окружили здание Сейма, требуя повышения зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина протестов проста: в государственном бюджете не нашлось средств на финансирование систем МВД и МЧС.
Митингующие держали в руках плакаты с лозунгом «Бумажный бюджет – бумажная безопасность». А ряды протестующих пополнили «бумажные» сотрудники. Из-за нищенских зарплат, а это порой меньше тысячи евро, из полиции и пожарной службы массово увольняются опытные работники, которых некем заменить.
Молодежь не хочет идти в профессию и рисковать жизнью за мизерные деньги. Результатом политики литовских властей стал острый дефицит кадров в Министерстве внутренних дел. Стране не хватает более полутора тысяч полицейских, службе пожарной охраны – свыше тысячи спасателей. При этом, на военные нужды литовское правительство находит средства.