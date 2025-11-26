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Литовские полицейские провели акцию протеста у здания Сейма

26 ноября 2025 17:15
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Литовские власти провели несколько часов в эмоциональном напряжении. В Вильнюсе сотрудники полиции и пожарные окружили здание Сейма, требуя повышения зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина протестов проста: в государственном бюджете не нашлось средств на финансирование систем МВД и МЧС.

Литовские полицейские провели акцию протеста у здания Сейма-2

Митингующие держали в руках плакаты с лозунгом «Бумажный бюджет – бумажная безопасность». А ряды протестующих пополнили «бумажные» сотрудники. Из-за нищенских зарплат, а это порой меньше тысячи евро, из полиции и пожарной службы массово увольняются опытные работники, которых некем заменить.

Молодежь не хочет идти в профессию и рисковать жизнью за мизерные деньги. Результатом политики литовских властей стал острый дефицит кадров в Министерстве внутренних дел. Стране не хватает более полутора тысяч полицейских, службе пожарной охраны – свыше тысячи спасателей. При этом, на военные нужды литовское правительство находит средства.

# Международная политика

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