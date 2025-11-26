Литовские полицейские провели акцию протеста у здания Сейма

Литовские власти провели несколько часов в эмоциональном напряжении. В Вильнюсе сотрудники полиции и пожарные окружили здание Сейма, требуя повышения зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина протестов проста: в государственном бюджете не нашлось средств на финансирование систем МВД и МЧС.