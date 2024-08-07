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Литовцы отказываются жертвовать на оборону страны

07 августа 2024 10:02
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Жители Литвы отказываются спонсировать военные игрища собственных властей. По результатам соцопроса, менее 20 % граждан готовы жертвовать на нужды армии. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы отказываются жертвовать на оборону страны-1

В свою очередь большая часть респондентов, а именно 60 %, отказались добровольно отдавать деньги военным. Остальные опрошенные пока не определились. Минобороны Литвы ранее анонсировало создание платформы для сбора денег на нужды армии. В поддержку этого решения выступил и Минфин, посоветовав более радикальный способ. В ведомстве предложили ввести налог на милитаризацию республики, даже несмотря на плачевное финансовое положение населения.

# Международная политика # Новости Литвы

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