Литовцы отказываются жертвовать на оборону страны

Жители Литвы отказываются спонсировать военные игрища собственных властей. По результатам соцопроса, менее 20 % граждан готовы жертвовать на нужды армии. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь большая часть респондентов, а именно 60 %, отказались добровольно отдавать деньги военным. Остальные опрошенные пока не определились. Минобороны Литвы ранее анонсировало создание платформы для сбора денег на нужды армии. В поддержку этого решения выступил и Минфин, посоветовав более радикальный способ. В ведомстве предложили ввести налог на милитаризацию республики, даже несмотря на плачевное финансовое положение населения.