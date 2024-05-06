Лидер КНР отправился с государственным визитом в Европу

Турне Си Цзиньпина по Европе – одна из главных тем в мировых СМИ. Председатель КНР до 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Данная поездка главы китайского государства в Европу стала первой за почти 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин уже провел встречу с президентом Франции Макроном. И сегодня же состоятся переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая специально для этого прибудет во французскую столицу. Китай намерен использовать трехстороннюю встречу для укрепления стратегического характера и стабильности отношений Пекина и Евросоюза.

Однако мировые СМИ отмечают другую, неофициальную цель. По их мнению, китайский лидер, похоже, намерен воспользоваться возможностью ослабить связи Европы с США и создать мир, свободный от американского доминирования.