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В Польше магазинные кражи переросли в социальную проблему

20 ноября 2023 17:01
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В Польше магазинные кражи переросли в социальную проблему. Об этом сообщают местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным главного управления полиции, с начала года зафиксировано около 300 тысяч таких случаев. Это на 40 % больше, чем годом ранее.

В Польше магазинные кражи переросли в социальную проблему-1

Эксперты объясняют это стремительным ростом цен, что заставляет многих поляков сокращать расходы и, как выяснилось, даже идти на преступление. Способствует воровству, как ни странно, и закон. С октября действует новое постановление, согласно которому кража менее чем на 800 злотых, это чуть более 200 долларов, не считается серьезным правонарушением и даже не рассматривается полицией. Как следствие, чуть более чем за месяц магазины зафиксировали 33 тысячи случаев таких мелких хищений.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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