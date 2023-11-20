В Польше магазинные кражи переросли в социальную проблему. Об этом сообщают местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным главного управления полиции, с начала года зафиксировано около 300 тысяч таких случаев. Это на 40 % больше, чем годом ранее.

Эксперты объясняют это стремительным ростом цен, что заставляет многих поляков сокращать расходы и, как выяснилось, даже идти на преступление. Способствует воровству, как ни странно, и закон. С октября действует новое постановление, согласно которому кража менее чем на 800 злотых, это чуть более 200 долларов, не считается серьезным правонарушением и даже не рассматривается полицией. Как следствие, чуть более чем за месяц магазины зафиксировали 33 тысячи случаев таких мелких хищений.