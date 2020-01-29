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Во Франции недовольные пенсионной реформой пожарные добились пересмотра их требований

29 января 2020 08:22
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Новости Франции. Французские пожарные добились своего: требования протестующих будут учтены. В Париже состоялся очередной митинг против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции недовольные пенсионной реформой пожарные добились пересмотра их требований-1

Присоединились к бастующим и пожарные. Тысячи человек вышли на улицы столицы, требуя досрочного выхода на пенсию, а также увеличения надбавки к зарплате за опасные условия труда.

Акции протеста переросли в беспорядки. Для разгона демонстрантов правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, дубинки и водометы. Несколько человек получили легкие ранения. Позже стало известно, что профсоюзы пожарных добились от Министерства внутренних дел положительного ответа на их основные требования.

Во Франции недовольные пенсионной реформой пожарные добились пересмотра их требований-4

Во Франции недовольные пенсионной реформой пожарные добились пересмотра их требований-6

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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