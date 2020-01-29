Во Франции недовольные пенсионной реформой пожарные добились пересмотра их требований

Новости Франции. Французские пожарные добились своего: требования протестующих будут учтены. В Париже состоялся очередной митинг против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присоединились к бастующим и пожарные. Тысячи человек вышли на улицы столицы, требуя досрочного выхода на пенсию, а также увеличения надбавки к зарплате за опасные условия труда.

Акции протеста переросли в беспорядки. Для разгона демонстрантов правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, дубинки и водометы. Несколько человек получили легкие ранения. Позже стало известно, что профсоюзы пожарных добились от Министерства внутренних дел положительного ответа на их основные требования.