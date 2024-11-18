Пропалестинские марши в Греции закончились беспорядками

Погромами и жесткими столкновениями с полицией закончились в Греции пропалестинские марши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи человек вышли на улицы крупных городов, требуя остановить конфликт в Газе. В Афинах колонны людей перекрыли центр греческой столицы. Они прошли возле здания парламента, выкрикивая Антиизраильские лозунги. В Салониках митингующие провели пикет возле посольства США и в знак протеста против поддержки Вашингтоном Израиля сожгли американский флаг. На разгон демонстрантов были брошены усиленные наряды полиции, однако протестующие встретили их бутылками с зажигательной смесью. Столкновения с правоохранителями продолжались до поздней ночи.