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Пропалестинские марши в Греции закончились беспорядками

18 ноября 2024 09:03
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Погромами и жесткими столкновениями с полицией закончились в Греции пропалестинские марши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пропалестинские марши в Греции закончились беспорядками-2

Тысячи человек вышли на улицы крупных городов, требуя остановить конфликт в Газе. В Афинах колонны людей перекрыли центр греческой столицы. Они прошли возле здания парламента, выкрикивая Антиизраильские лозунги. В Салониках митингующие провели пикет возле посольства США и в знак протеста против поддержки Вашингтоном Израиля сожгли американский флаг. На разгон демонстрантов были брошены усиленные наряды полиции, однако протестующие встретили их бутылками с зажигательной смесью. Столкновения с правоохранителями продолжались до поздней ночи.

# Международная политика # Протесты

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