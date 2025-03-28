Лазуткин: Трампушка – голубь мира, но во внешней политике пока слабоват

Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE». Андрей Лазуткин, политолог: Давайте посмотрим на наш украинский конфликт. Вот построен укрепрайон Линия Порошенко. Сколько эту линию штурмуют Давайте посчитаем – три года уже штурмуют. Вот такой же крепорайон типа линии Порошенко строится сегодня в этой Восточной Польше. Если они вдруг начнут какой-то вооруженный конфликт на территории Калининграда, Прибалтики, Польши, то мы не пойдем в Бельгию или бельгийцы куда-то под Сталинград. Нет, это будет территория боевых действий. Примерно вот польская и прибалтийская, причем скорее даже это будет Прибалтика. Для этого надо локализовать это все в одном большом укрепрайоне. И туда нужны немецкие деньги, немецкое оружие, американские беспилотники и польские солдаты. Жирные немцы, которые стоят сегодня в Литве, там разворачивается бригада Бундесвера, но они как бы будут обеспечивать отдельные участки этого укрепрайона. И вот в их неких планах военных. С учетом, я думаю, корректировки опыта, который получен на Украине, это да. Позиционная война на территории, которую не жалко. А не жалко и Прибалтику, и Польшу, и Беларусь в том числе.

Андрей Лазуткин:

Почему наши штабисты так просят «Орешник» и до этого просили ядерное оружие? Потому что они что, хотят жахнуть, как в фильме «ДМБ»? Ничего подобного. То есть мы понимаем вот к чему это все идет, эта оппозиционная война, как она будет проводиться обычным оружием и сколько это лет может происходить. Поэтому нужен асимметричный ответ. Только ради этого мы вот все это к себе в Беларусь ставим. Трампушка – наш голубь мира. Значит, он предлагает: давайте все будем разоружаться. Но вопрос: ты уже Украину разоружил, правда? Хорошо получилось. Как ты будешь разоружать весь Евросоюз, который уже набирает кредитов, чтобы закупать оружие у твоего же оборонного комплекса, который тебя завтра финансирует? И скажет: Ну так, Трампушка, ты подумай, мы тут деньги зарабатываем, а ты решил, что там сокращать. Поэтому, к сожалению маховик этот разгоняется военный.

Мы про Карибский кризис много говорили. Но вы знаете, был еще кризис 1983 года в Европе. А вот мы сегодня идем туда на всех парах. У нас есть ограниченный конфликт… Для американцев это что-то типа Вьетнама. Вся эта Украина, куда войска не посылают, а только отправляют военную помощь.

Но когда речь идет о том, что что-то будет в Европе – да, это ситуация 1983 год, когда ну прям уже отрабатывались все вот эти вот ракетно-ядерные нападения. И Трамп, я думаю, этого не хочет. Но вот Демпартия США на это была готова пойти. Они считают, что Россия никогда ничего не сделает, а «мы, если что, когда сможем, вот тогда и жахнем превентивно по всем точкам, которые нам нужны». Поэтому это не глупые люди. Во внешней политике Демпартия сделала просто вот все, что можно было сделать в плане каких-то гадостей нам и что-то остального. Трамп во внешней политике, я думаю, мягко говоря, слабоват. Он хороший пиарщик, хороший оратор, хорошо здание продает, строит, хороший коммерсант, хороший семьянин, не считая проституток. Но в остальном, конечно, внешняя политика пока это не его.