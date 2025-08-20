Редкий метеорит из Смолевичей впервые покажут в Минском планетарии

Посмотреть на звезды и планеты, посетить необычные лекции или киносеанс на полнокупольном экране – все это доступно в Минском планетарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, в 2025 году комплекс отметил 60-летие.

Настоящий подарок к этой дате – открытие одной из самых необычных экспозиций. Метеорит «Смалявічы» посетителям представят в звездном зале планетария. Напомним, небесное тело было найдено в начале года. Специалисты признали уникальность объекта.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием Минского государственного дворца детей и молодежи:

Будет целая лекция на тему поисков, как мы его регистрировали, рассчитывали место падения. Волонтеры придут, которые нам помогали и участвовали в поисках. Непосредственно будем представлять тех людей, которые передали метеориты Минскому планетарию. Ну и будем рассказывать, как проходило его исследование, как проходила его регистрация. Вообще, что это за метеорит, почему он уникален для Беларуси.

За всю историю – это седьмой метеорит, найденный на территории Беларуси, и первое подтвержденное падение. В ближайшее время в планетарии и обсерватории запланирована масштабная реконструкция.