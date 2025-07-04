Мощные лесные пожары охватили остров Крит – эвакуированы около 5 тыс. человек

С пылающего Крита массово эвакуируют туристов. Около пяти тысяч человек уже вывезли из отелей курортного острова в безопасные места. Третьи сутки здесь бушует огненная стихия – спасателям пока не удается взять ситуацию под контроль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя быстро распространяется, сжигая лесные массивы и уничтожая дома. По меньшей мере четыре пожилых человека доставлены в больницу после отравления дымом. Сообщений о погибших пока не поступало. Людей успели вывезти в безопасные места.

Мы стояли на балконе отеля и увидели первые языки пламени. За очень короткое время они стали больше и уже были в километре от нас. Мы получили два тревожных уведомления по телефону и поняли, что нужно срочно покинуть зону. Нас эвакуировали в другой отель, сейчас все хорошо.

Борьба с огнем ведется бесперебойно. Задействованы около 230 пожарных и десятки единиц спецтехники, в том числе и авиация. По словам спецслужб, локализовать пожар очень трудно. Жаркая ветреная погода и сложный рельеф местности способствуют возникновению новых очагов возгорания по всей стране. Так, вблизи Афин – вчера начал разрастаться новый пожар.