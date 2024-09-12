Лавров: специалисты НАТО координируют украинские удары по инфраструктуре РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что удары по гражданским объектам в РФ согласовывают сотрудники НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, НАТО передает Киеву разведывательные данные, на основе которых осуществляются удары по жилым зданиям, объектам системы жизнеобеспечения, энергетической и промышленной инфраструктуры, а также по социальным объектам – школам и больницам.

Лавров уточнил, что управление этими ударами осуществляется западными военными специалистами в ручном режиме.