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Лавров: специалисты НАТО координируют украинские удары по инфраструктуре РФ

12 сентября 2024 13:17
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что удары по гражданским объектам в РФ согласовывают сотрудники НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, НАТО передает Киеву разведывательные данные, на основе которых осуществляются удары по жилым зданиям, объектам системы жизнеобеспечения, энергетической и промышленной инфраструктуры, а также по социальным объектам – школам и больницам.

Лавров уточнил, что управление этими ударами осуществляется западными военными специалистами в ручном режиме.

# Международная политика # Сергей Лавров

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