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Лавров сказал, что США науськивают Украину вывести из строя «Турецкий поток»

14 января 2025 11:29
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США провоцируют Украину на вывод из строя «Турецкого потока» после «Северных потоков», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

«…они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за «Северными потоками», еще и «Турецкий поток» вывести из строя» - сказал он.

По словам Министерства обороны России, Киев попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» с использованием девяти дронов, но все они были сбиты. Теперь станция работает в штатном порядке.

Лавров сказал, что США науськивают Украину вывести из строя «Турецкий поток»-1

Фото: kremlin.ru

Лавров заявил, что США не желают иметь конкурентов в энергетике и поддерживают террористические акции против ЕС. Взрывы на «Северном потоке» произошли 26 сентября 2022 года, и Россия неоднократно запрашивала данные об инцидентах, но не получила ответа.

# Сергей Лавров # Международная политика

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