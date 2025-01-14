Лавров сказал, что США науськивают Украину вывести из строя «Турецкий поток»

США провоцируют Украину на вывод из строя «Турецкого потока» после «Северных потоков», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

«…они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за «Северными потоками», еще и «Турецкий поток» вывести из строя» - сказал он.

По словам Министерства обороны России, Киев попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» с использованием девяти дронов, но все они были сбиты. Теперь станция работает в штатном порядке.