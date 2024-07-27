Лавров: РФ не согласится на капитуляцию перед Украиной

Запад ожидает капитуляции России, но такого не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Лавров пояснил, что страны Запада продолжают игнорировать российскую позицию, продолжая ожидать капитуляции РФ, однако этого не будет. «Все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений», – подчеркнул политик.

Дипломат также напомнил, что Москва оглашала свою позицию «тысячу раз», напоминая многократно, что президент Украины Владимир Зеленский выпустил декрет, в соответствии с которым запрещается ведение переговоров с Россией.