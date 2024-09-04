Лавров предостерег США от шуток с «красными линиями» РФ в украинском вопросе

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил США о том, что не надо шутить с «красными линиями» России по украинскому вопросу. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Вашингтон прекрасно знает, каковы эти линии, и не должен их переступать. Он выразил обеспокоенность тем, что США теряют ощущение взаимного устрашения с РФ, что чревато опасными результатами.

Лавров также отметил, что координатор Белого дома Джон Кирби призывал к осторожности в поддержке Украины, чтобы не допустить третьей мировой войны.

Министр отметил, что США уже превысили свои пределы в вопросе поставки оружия Киеву, и выразил надежду, что в Америке есть разумные, способные оценить последствия таких действий.