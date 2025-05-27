Лавров: Европа боится, что США «махнут рукой» на Украину

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, страны Европы, в том числе Франция, Великобритания, Германия и Польша, понимают нехватку ресурсов для дальнейшего продолжения конфликта и боятся, что США прекратят свою поддержку. Об этом пишет РИА Новости.



«...У самих у них не хватит сил для продолжения этой войны, и они очень боятся... что Соединенные Штаты «махнут на них рукой», – сказал он.

Он заметил, что президент США Дональд Трамп не выступает за конфликт и выступает за продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной.