Лавров: Дуров оказался слишком свободным для Запада

Весной 2024 года Турция пыталась восстановить зерновую сделку, Россия была к этому готова, но Украина отказала. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в МГИМО, пишет ТАСС.

Он также заметил, что задержание Павла Дурова связано с тем, что он оказался «слишком свободным». Он также добавил, что Запад не церемонится с крупнейшими площадками, как это было с Марком Цукербергом.

Дуров не последовал советам Запада по модерированию Telegram, что и привело к его аресту, добавил Лавров.