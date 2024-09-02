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Лавров: Дуров оказался слишком свободным для Запада

02 сентября 2024 10:55
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Весной 2024 года Турция пыталась восстановить зерновую сделку, Россия была к этому готова, но Украина отказала. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в МГИМО, пишет ТАСС.

Он также заметил, что задержание Павла Дурова связано с  тем, что он оказался «слишком свободным». Он также добавил, что Запад не церемонится с крупнейшими площадками, как это было с Марком Цукербергом.

Дуров не последовал советам Запада по модерированию Telegram, что и привело к его аресту, добавил Лавров.

# Международная политика # Сергей Лавров

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