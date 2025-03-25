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Лавров: Байден совершил ошибку, поддерживая вступление Украины в НАТО

25 марта 2025 12:41
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По словам Сергея Лаврова, бывший американский лидер Джо Байден совершил ошибку, настаивая на вступлении Украины в НАТО, что создавало угрозы для России. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров: Байден совершил ошибку, поддерживая вступление Украины в НАТО-1

Фото: kremlin.ru

Ранее советник Трампа Майк Уолтц заявил, что вступление Украины в альянс вряд ли возможно, и эту позицию разделяют другие страны НАТО.

# Международная политика

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