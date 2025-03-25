Лавров: Байден совершил ошибку, поддерживая вступление Украины в НАТО

По словам Сергея Лаврова, бывший американский лидер Джо Байден совершил ошибку, настаивая на вступлении Украины в НАТО, что создавало угрозы для России. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сергея Лаврова, бывший американский лидер Джо Байден совершил ошибку, настаивая на вступлении Украины в НАТО, что создавало угрозы для России. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: kremlin.ru
Ранее советник Трампа Майк Уолтц заявил, что вступление Украины в альянс вряд ли возможно, и эту позицию разделяют другие страны НАТО.