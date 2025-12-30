Правительство Испании одобрило выделение на военные нужды более 2 млрд евро

Правительство Испании одобрило выделение на военные нужды более 2 миллиардов евро. Деньги направят на модернизацию баз, программы подводных лодок, закупку тактических автомобилей и, разумеется в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Щедрость весьма неожиданная. Особенно если вспомнить, как совсем недавно Мадрид открещивался от амбициозных планов НАТО по доведению расходов на оборону до 5 % от ВВП.

Критиковали Испанию всем Альянсом и все-таки продавили. Афишировать провал суверенитета Мадрид не стал. О том, что еще в ноябре страна выделила отдельный пакет для Украины на 817 миллионов евро, стало известно только сейчас. Как и о 100-процентной премии для американского ВПК. В верхах НАТО подтвердили, что страна честно выкладывает свои 2 % ВВП на алтарь обороны.