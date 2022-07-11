Латвия является лидером по росту цен среди стран Европы. Инфляция превышает 19%

Инфляция превышает 19 %. Это исторический показатель за последние 20 лет. В среднем цены выросли почти на 40 %. Дороже всего обходятся топливо, электроэнергия, газ и, конечно же, продукты. На самое необходимое уходит почти вся зарплата, а ведь еще нужно заплатить за жилье и водоснабжение. На этом фоне население вынуждено жить в режиме сильной экономии.