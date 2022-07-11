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Латвия является лидером по росту цен среди стран Европы. Инфляция превышает 19%

11 июля 2022 10:59
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Новости Латвии. Латвия продолжает погружаться в экономический кризис. Она является лидером по росту цен среди стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия является лидером по росту цен среди стран Европы. Инфляция превышает 19%-1

Инфляция превышает 19 %. Это исторический показатель за последние 20 лет. В среднем цены выросли почти на 40 %. Дороже всего обходятся топливо, электроэнергия, газ и, конечно же, продукты. На самое необходимое уходит почти вся зарплата, а ведь еще нужно заплатить за жилье и водоснабжение. На этом фоне население вынуждено жить в режиме сильной экономии.  

# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

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