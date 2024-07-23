Венгрия и Словакия запустили консультации по Украине из-за нефти РФ

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за прекращения Украиной транзита российской нефти в ЕС, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что это нарушает соглашение Украины об ассоциации с ЕС, которое предусматривает возможность инициирования консультаций в случае остановки поставок энергоносителей. Если решение не будет найдено, ЕС может пересмотреть свои обязательства.

Сийярто также упомянул, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Украина разрешает транзит нефти, но это не так. Венгрия и Словакия работают над решениями для обеспечения бесперебойного снабжения нефтью.