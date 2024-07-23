Компания Microsoft обвинила ЕС в глобальном компьютерном сбое

В крупнейшем в истории компьютерном сбое, который потряс мир в минувшую пятницу, 19 июля, виноват Евросоюз. Об этом заявили в компании «Майкрософт». Он был вызван политикой Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно там потребовали от IT-гиганта заключить соглашение, по которому он должен предоставить доступ к программному обеспечению другим разработчикам, специализирующимся на кибербезопасности. Американская корпорация согласилась, что и привело к серьезным проблемам. Сторонняя компания запустила обновление, о котором в «Майкрософт» даже и не знали. В результате перестали работать компьютерные системы в аэропортах, больницах, теле- и радиостудиях по всему миру. В корпорации считают, что продолжение такой политики Евросоюза может иметь катастрофические последствия, так как там уверены, что подобные ситуации будут повторяться.