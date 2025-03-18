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Латвия частично закроет движение через КПП «Патерниеки» на границе с РБ

18 марта 2025 08:17
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С 19 марта 2025 года Латвия частично закроет пограничные переходы «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово». Их смогут пересекать только машины, пешеходам и велосипедам доступ будет закрыт. Об этом информирует БЕЛТА в Telegram-канале со ссылкой на латвийские СМИ.

Латвия частично закроет движение через КПП «Патерниеки» на границе с РБ-1

Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

Решение обусловлено геополитической ситуацией и призвано укрепить безопасность границ. Проект был разработан Министерством внутренних дел и будет рассмотрен правительством Латвии 18 марта.

# Международная политика # Государственная граница Беларуси # Граница

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