Латвия частично закроет движение через КПП «Патерниеки» на границе с РБ

С 19 марта 2025 года Латвия частично закроет пограничные переходы «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово». Их смогут пересекать только машины, пешеходам и велосипедам доступ будет закрыт. Об этом информирует БЕЛТА в Telegram-канале со ссылкой на латвийские СМИ.