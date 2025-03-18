Латвия частично закроет движение через КПП «Патерниеки» на границе с РБ
С 19 марта 2025 года Латвия частично закроет пограничные переходы «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово». Их смогут пересекать только машины, пешеходам и велосипедам доступ будет закрыт. Об этом информирует БЕЛТА в Telegram-канале со ссылкой на латвийские СМИ.
Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
Решение обусловлено геополитической ситуацией и призвано укрепить безопасность границ. Проект был разработан Министерством внутренних дел и будет рассмотрен правительством Латвии 18 марта.