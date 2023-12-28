Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Европе не привыкли к войне и производству оружия, однако активно работают в направлении ликвидации этого недостатка, где Киев играет ключевую роль. Об этом пишет РИА Новости.

«Европа не умеет воевать», – заявил Кулеба.

Он обратил внимание на существующие в ЕС сложности с увеличением производства боеприпасов и военной техники.

Ранее европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что ЕС увеличил мощности производства и имеет техническую возможность исполнить свое обещание поставить Украине миллион снарядов.

Россия, со своей стороны, выразила протест против оружейных поставок НАТО в Украину, заявив, что любой груз с вооружением для Киева будет законной целью для РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки Западом оружия Украине не способствуют успеху переговоров между Москвой и Киевом.