МВД Афганистана: Кабул не будут штурмовать и передадут власть мирным путём

Новости Афганистана. Смена власти в Афганистане: талибы вошли в Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД утверждают, что столица не подвергнется штурму и переход власти организован мирным путем. С таким же заявлением выступили и боевики. Движение объявило об установлении своего контроля на всей территории страны. Одно из последних завоеваний – авиабаза Баграм. Делегация талибов ведет переговоры в президентском дворце в Кабуле.