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МВД Афганистана: Кабул не будут штурмовать и передадут власть мирным путём

15 августа 2021 14:42
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Новости Афганистана. Смена власти в Афганистане: талибы вошли в Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Афганистана: Кабул не будут штурмовать и передадут власть мирным путём-1

В МВД утверждают, что столица не подвергнется штурму и переход власти организован мирным путем. С таким же заявлением выступили и боевики. Движение объявило об установлении своего контроля на всей территории страны. Одно из последних завоеваний – авиабаза Баграм. Делегация талибов ведет переговоры в президентском дворце в Кабуле.

# Международная политика # Фотофакт

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