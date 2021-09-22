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Кто и с какой целью покушался на Сергея Шефира? Три версии

22 сентября 2021 14:23
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Новости Украины. В Украине совершено покушение на первого помощника президента Зеленского – Сергея Шефира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные более 10 раз выстрелили в его машину (подробности здесь).

Кто и с какой целью покушался на Сергея Шефира? Три версии-1

На данный момент рассматриваются три основные версии покушения: в связи с госдеятельностью потерпевшего, с целью дестабилизации политической ситуации в стране, а в рамках третьей рассматривается причастность иностранных спецслужб. Сам Шефир заявил, что покушение на него совершено с целью запугивания высшего эшелона власти.

# Покушение # Владимир Зеленский # Сергей Шефир # Фотофакт

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