Кто и с какой целью покушался на Сергея Шефира? Три версии

Новости Украины. В Украине совершено покушение на первого помощника президента Зеленского – Сергея Шефира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные более 10 раз выстрелили в его машину ( подробности здесь ).

На данный момент рассматриваются три основные версии покушения: в связи с госдеятельностью потерпевшего, с целью дестабилизации политической ситуации в стране, а в рамках третьей рассматривается причастность иностранных спецслужб. Сам Шефир заявил, что покушение на него совершено с целью запугивания высшего эшелона власти.