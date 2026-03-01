Ему было 79 лет. Ушел из жизни актер Александр Зиновьев

В возрасте 80 лет скончался актер Александр Зиновьев, который известен по ролям в сериалах «Стажеры», «Глухарь» и «Падение империи». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на друга умершего.

Зиновьев являлся выпускником театральной студии при Театре Советской Армии и геологического института, он совмещал актерскую карьеру с работой геолога, журналиста и фотографа.

Кроме киноработы, он оставил после себя литературное наследие, в том числе автобиографию «Первое поле», пьесы и многочисленные стихи.

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