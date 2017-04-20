Крушение сухогруза «Герои Арсенала» в Черном море: причины трагедии выясняют следователи

В Черном море возобновлена масштабная спасательная операция на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала». За сутки поисков из воды удалось поднять тела троих погибших людей и два пустых гидрокостюма. Один человек выжил. Это 35-летний гражданин Украины. У него сильное переохлаждение.

Трагедия случилась более суток назад. Сухогруз направлялся из Азова в Турцию. В Керченском проливе попал в сильный шторм, буквально раскололся надвое и затонул. На борту было 12 членов экипажа: россияне, украинцы, гражданин Грузии. Судьба восьмерых по-прежнему неизвестна.

Причины трагедии выясняют следователи. Известно, что сухогруз принадлежал турецкой транспортной компании. Однако приписано судно было к украинскому порту в Херсоне. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.