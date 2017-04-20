Найдены тела троих погибших и два пустых гидрокостюма: в Черном море продолжается спасательная операция

В Черном море с рассветом возобновлена масштабная спасательная операция на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала». За сутки поисков из воды удалось поднять тела троих погибших людей и два пустых гидрокостюма. Один человек выжил. Это 35-летний гражданин Украины. У него сильное переохлаждение.

Трагедия случилась более суток назад. Сухогруз направлялся из Азова в Турцию. В Керченском проливе попал в сильный шторм, буквально раскололся надвое и затонул. На борту было 12 членов экипажа. Судьба восьмерых по-прежнему неизвестна. Причины трагедии выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.