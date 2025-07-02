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Крупный пожар вспыхнул в Калифорнии после взрыва на складе фейерверков

02 июля 2025 07:33
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Мощный взрыв прогремел на складе с фейерверками на севере Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начался сильный пожар. Клубы черного едкого дыма поднимаются на высоту до 4,5 километров.

Крупный пожар вспыхнул в Калифорнии после взрыва на складе фейерверков-2

В связи с происшествием местные власти объявили обязательную эвакуацию. В ее зоне находится небольшой населенный пункт Мэдисон. Пламя представляет реальную угрозу его жителям. Как сообщили в полиции, из-за распространения огня были перекрыто несколько улиц. Пожарная служба Калифорнии также направила в этот район бригаду для оказания помощи в тушении. Пока нет информации о причинах взрыва и есть ли пострадавшие в результате ЧП.

# Пожар # ЧП

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