Крупный пожар вспыхнул в Калифорнии после взрыва на складе фейерверков

Мощный взрыв прогремел на складе с фейерверками на севере Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начался сильный пожар. Клубы черного едкого дыма поднимаются на высоту до 4,5 километров.

В связи с происшествием местные власти объявили обязательную эвакуацию. В ее зоне находится небольшой населенный пункт Мэдисон. Пламя представляет реальную угрозу его жителям. Как сообщили в полиции, из-за распространения огня были перекрыто несколько улиц. Пожарная служба Калифорнии также направила в этот район бригаду для оказания помощи в тушении. Пока нет информации о причинах взрыва и есть ли пострадавшие в результате ЧП.