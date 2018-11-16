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Циклон обрушился на Индию: погибли 11 человек

16 ноября 2018 10:03
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Новости Индии. В Индии не менее 11 человек погибли из-за обрушившегося на страну циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В безопасные районы эвакуированы более 76 тысяч граждан.

Циклон обрушился на Индию: погибли 11 человек-1

В городах повалены деревья, повреждения линий электропередачи привели к отключениям электричества. В семи районах штата в образовательных учреждениях отменены занятия.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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