Циклон обрушился на Индию: погибли 11 человек

Новости Индии. В Индии не менее 11 человек погибли из-за обрушившегося на страну циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В безопасные районы эвакуированы более 76 тысяч граждан.
Новости Индии. В Индии не менее 11 человек погибли из-за обрушившегося на страну циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В безопасные районы эвакуированы более 76 тысяч граждан.
В городах повалены деревья, повреждения линий электропередачи привели к отключениям электричества. В семи районах штата в образовательных учреждениях отменены занятия.