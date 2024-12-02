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Крупные учения НАТО начались в Эстонии

02 декабря 2024 10:41
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Нарастает напряженность вдоль восточных рубежей НАТО. Она искусственно создается нашими соседями, которые повышают свою военную активность, оправдывая ее угрозами, якобы исходящими с востока. Так, в Эстонии начались крупнейшие двухнедельные учения Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупные учения НАТО начались в Эстонии-2

В них участвуют более 2 тысяч военнослужащих из Латвии, США, Франции и Великобритании. Как заявили в эстонском Минобороны, маневры пройдут в два этапа. На первом – войска союзников по Альянсу отработают переброску своих подразделений в Эстонии по морю, воздуху и суше. После оперативного развертывания они приступят к ведению совместных боевых действий по отражению нападения противника и контрнаступления. Для этого задействуют находящуюся в республике многонациональную боевую группу НАТО. На втором этапе – на полигонах будут проведены боевые стрельбы, в том числе из тяжелой бронетехники.

# Международная политика # НАТО

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