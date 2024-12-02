Крупные учения НАТО начались в Эстонии

В них участвуют более 2 тысяч военнослужащих из Латвии, США, Франции и Великобритании. Как заявили в эстонском Минобороны, маневры пройдут в два этапа. На первом – войска союзников по Альянсу отработают переброску своих подразделений в Эстонии по морю, воздуху и суше. После оперативного развертывания они приступят к ведению совместных боевых действий по отражению нападения противника и контрнаступления. Для этого задействуют находящуюся в республике многонациональную боевую группу НАТО. На втором этапе – на полигонах будут проведены боевые стрельбы, в том числе из тяжелой бронетехники.