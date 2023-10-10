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Крупное водохранилище в пригороде Стамбула мелеет

10 октября 2023 09:01
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Новости Турции. Главное водохранилище в пригороде Стамбула мелеет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно должно было обеспечивать крупнейший мегаполис Турции и окружающие его деревни необходимыми запасами воды. Вот только их осталось всего 9 %. Это самый низкий показатель за десятилетие, причиной стала затянувшаяся засуха.

Крупное водохранилище в пригороде Стамбула мелеет-1

Кавит Гурбуз, фермер:
Поле так потрескалось, что ноги проваливаются. Проливного дождя не было уже год. Еще несколько месяцев назад здесь было полно воды. Она уходила, уходила и уходила. Ее не осталось. В итоге она ушла до конца.

Крупное водохранилище в пригороде Стамбула мелеет-4

В Стамбуле проживает не менее 16 миллионов человек. Городу уже грозит дефицит воды, под угрозой также сельское хозяйство. По данным метеослужбы Турции, с начала года в стране выпало почти на четверть меньше осадков, чем обычно.

# Природные явления # Новости Турции # Фотофакт

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