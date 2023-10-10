Крупное водохранилище в пригороде Стамбула мелеет

Новости Турции. Главное водохранилище в пригороде Стамбула мелеет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно должно было обеспечивать крупнейший мегаполис Турции и окружающие его деревни необходимыми запасами воды. Вот только их осталось всего 9 %. Это самый низкий показатель за десятилетие, причиной стала затянувшаяся засуха.

Кавит Гурбуз, фермер:

Поле так потрескалось, что ноги проваливаются. Проливного дождя не было уже год. Еще несколько месяцев назад здесь было полно воды. Она уходила, уходила и уходила. Ее не осталось. В итоге она ушла до конца.