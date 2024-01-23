Крупнейшую партию кокаина обнаружили в Эквадоре

Армия Эквадора в ходе спецоперации обнаружила 22 тонны кокаина. Это самая крупная за последнее время партия наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она была спрятана на одной из ферм и, как показало следствие, подготовлена для отправки в страны Азии, Северной и Центральной Америки, а также Европы. Для доставки наркоторговцы собирались использовать торговые суда и пассажирские самолеты.