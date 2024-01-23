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Крупнейшую партию кокаина обнаружили в Эквадоре

23 января 2024 07:34
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Армия Эквадора в ходе спецоперации обнаружила 22 тонны кокаина. Это самая крупная за последнее время партия наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшую партию кокаина обнаружили в Эквадоре-1

Она была спрятана на одной из ферм и, как показало следствие, подготовлена для отправки в страны Азии, Северной и Центральной Америки, а также Европы. Для доставки наркоторговцы собирались использовать торговые суда и пассажирские самолеты.

Крупнейшую партию кокаина обнаружили в Эквадоре-4

На многих упаковках обнаружены этикетки с названиями крупных авиакомпаний. Кроме того, в тайнике найден большой арсенал оружия и боеприпасов.

# Наркотики

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