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Крупная железнодорожная авария в Коста-Рике: пострадали около 250 человек

09 апреля 2016 16:32
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Новости Коста-Рики. В столице Коста-Рики растет число пострадавших в крупной железнодорожной аварии. В результате столкновении двух поездов  травмы получили около 250 человек. 20 из них — госпитализированы. Состояние семерых оценивается как тяжелое.

Еще несколько человек оказались зажаты внутри покореженного вагона. На месте столкновения дежурят  20 бригад медиков. Спасатели продолжают разбирать обломки. На данный момент причины столь серьезной аварии выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Железнодорожные катастрофы # Авария

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