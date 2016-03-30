Польша: в ЕС необходимо вернуть смертную казнь для террористов

Резиденция премьер-министра Бельгии и посольство США оказались под прицелом террористов. Согласно данным, полученным из ноутбука одного из террористов, боевики изучали подходы к диппредставительству и государственному учреждению.

Ранее сообщалось, что в списке потенциальных целей террористов значатся атомные электростанции Бельгии.

На данный момент по всей Европе проводятся антитеррористические рейды. На этом фоне польский евродепутат Януш Корвин-Микке в интервью высказал мнение, что в ЕС необходимо вернуть смертную казнь, в частности для тех, кто причастен к терроризму. Помимо этого политик выступает за право носить оружие, чтобы каждый мог сам себя защитить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.