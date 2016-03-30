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Олимпийский игры 2016: в Бразилии приостановили строительство крупного олимпийского комплекса

30 марта 2016 11:13
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Новости Бразилии. В Бразилии приостановили строительство крупного олимпийского комплекса. Здание, где должны пройти соревнования по 11 дисциплинам, возводится в Рио-де-Жанейро.

Заморозить стройку было решено после того, как прокуратура обнаружила следы мошенничества при строительстве объекта. «Деодору» является вторым по величине олимпийским объектом в Бразилии. До Олимпийских игр 2016 года остается всего четыре месяца. При этом ряд объектов пока не соответствуют международным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2016

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