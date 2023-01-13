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Политика США заставляет американцев испытывать страх за будущее – опрос CBS

13 января 2023 07:08
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Новости США. Почти 70 % американцев пессимистично смотрят на политику США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неутешительные данные озвучили местные СМИ.  

Политика США заставляет американцев испытывать страх за будущее – опрос CBS-1

Согласно свежему опросу телеканала CBS, настроения большинства жителей страны не самые радужные. В первую очередь американцы недовольны ценами на товары и услуги, а также происходящим с фондовым рынком. Нынешняя политика США так и вовсе заставляет почти половину опрошенных испытывать страх за будущее. Кроме того, настроение людей формирует и свежая политическая драма на Капитолийском холме. 55 % не согласны с тем, как республиканцы выбрали своего спикера Палаты представителей. Еще примерно столько же считают, что демократия в стране под угрозой.  

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# Опрос # Новости США # Фотофакт

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