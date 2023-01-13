Политика США заставляет американцев испытывать страх за будущее – опрос CBS

Согласно свежему опросу телеканала CBS, настроения большинства жителей страны не самые радужные. В первую очередь американцы недовольны ценами на товары и услуги, а также происходящим с фондовым рынком. Нынешняя политика США так и вовсе заставляет почти половину опрошенных испытывать страх за будущее. Кроме того, настроение людей формирует и свежая политическая драма на Капитолийском холме. 55 % не согласны с тем, как республиканцы выбрали своего спикера Палаты представителей. Еще примерно столько же считают, что демократия в стране под угрозой.

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