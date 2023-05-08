Прямой эфир

Кремль ответил на заявление главы ГУР Украины об убийстве русских во всех странах

08 мая 2023 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российская Федерация решительно осуждает заявление руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что на россиян будут совершаться атаки во всех странах, пока киевский режим не одержит полную победу. Позицию РФ озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует РИА Новости. 

По его словам, Москва обратит особое снимание на то, как отреагируют в западных столицах на подобное террористическое заявление. Особенно Кремль будет ждать реакцию Вашингтона. Песков также заверил, что со стороны российских спецслужб будут предприняты действия, которые следуют после таких заявлений, а меры по защите граждан России будут усилены. 

Как ранее сообщалось, руководитель военной разведки Украины Буданов во время интервью Yahoo News рассказал, что русских будут лишать жизней в любых странах до полной победы Киева. Он таким образом дал ответ на вопрос о том, имеет ли Украина отношение к убийству политолога из РФ Дарьи Дугиной. Далее продолжать эту тему Буданов не стал.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Кирилл Буданов

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше проводятся крупные военные учения Anakonda-23
08 мая 2023 14:40

В Польше проводятся крупные военные учения Anakonda-23

Президент Франции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
08 мая 2023 14:23

Президент Франции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Глава МВД Турции Сойлу: страна не обращает внимания на речи Байдена
08 мая 2023 12:16

Глава МВД Турции Сойлу: страна не обращает внимания на речи Байдена