Задержан предполагаемый организатор взрыва в супермаркете Петербурга

Новости России. В Петербурге арестован вероятный исполнитель (он же организатор) теракта в магазине, в результате которого были ранены 18 человек.

Личность мужчины выяснили сотрудники ФСБ, они же произвели арест. Сейчас подозреваемый находится в Следственном комитете.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте мужчины.

Как сообщает ТАСС, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и отличался асоциальным поведением. Задержанный оказался местным, он проживает в Красносельском районе Санкт-Петербурга.