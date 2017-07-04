Прямой эфир

Северная Корея запустила ракету в направлении Японского моря

04 июля 2017 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Северной Кореи. Утром 4 июля Северная Корея осуществила очередной запуск ракеты (предположительно баллистической) в направлении Японского моря. Она пролетела минут 40 и упала, скорее всего, в исключительной экономической зоне Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея запустила ракету в направлении Японского моря-1

Премьер-министр страны Восходящего солнца назвал действия КНДР провокацией и пообещал поднять этот вопрос завтра в Гамбурге на саммите стран G20 на встрече с лидерами США и Южной Кореи. Резолюция ООН запрещает КНДР тесты баллистических ракет. В последний раз о северокорейских ракетных испытаниях сообщалось 8 июня.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции злоумышленники стреляли в прохожих: 1 человек погиб
04 июля 2017 08:45

Во Франции злоумышленники стреляли в прохожих: 1 человек погиб

46 градусов: жара в Греции бьет европейские рекорды
02 июля 2017 12:40

46 градусов: жара в Греции бьет европейские рекорды

В России автобус врезался в грузовик: погибли 14 человек, в том числе 2 детей
02 июля 2017 12:23

В России автобус врезался в грузовик: погибли 14 человек, в том числе 2 детей