20 погибших: в Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком

Новости Германии. Крупное ДТП в Баварии. В результате столкновения туристического автобуса с грузовиком погибли около 20 человек. Еще более 30 туристов пострадали, их жизни ничего не угрожает, однако состояние некоторых из них тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неизвестной пока причине автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. Прежде чем на место прибыли спасатели, он успел выгореть дотла. Для транспортировки пострадавших были задействованы несколько вертолетов, работали более 200 медиков. Движение на том участке трассы было перекрыто на несколько часов. По данному делу продолжается следствие.