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Иранские ВМС заставили американскую подлодку всплыть в Ормузском проливе

20 апреля 2023 14:56
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Иранские военно-морские силы вынудили атомную американскую подлодку «Флорида» выйти на поверхность в водах Ормузского пролива. Такую информацию приводит Tasnim, пишет РИА Новости.

По сообщению издания, которое ссылается на командующего ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани, субмарина направлялась к проливу под водой в тишине. Ее обнаружила иранская подлодка, в результате чего американская «Флорида» была вынуждена подняться на поверхность и продолжить пересечение пролива над водами.

В Штатах информацию об инциденте отрицают, обвиняя Ирани в ложном заявлении. Американские военно-морские силы уверяют, что в данной зоне их подлодки не находятся.

# Международная политика

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