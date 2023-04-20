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СМИ: «Большая семёрка» может ввести почти полный запрет на экспорт в Россию

20 апреля 2023 14:18
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США и другие страны, которые поддерживают Украину в СВО, могут ввести ограничения на экспорт в Российскую Федерацию. Об этом пишет РИА Новости. Страны «Большой семерки» решили обсудить эту тему в преддверии майской встречи, которая состоится в Японии.

СМИ: «Большая семёрка» может ввести почти полный запрет на экспорт в Россию-1

 Фото: pixabay.com 

По предварительным данным, санкционная политика будет такова, что ввоз товаров в страну запретят по умолчанию. Несмотря на это, составляется список исключений. Лидерам стран G7 на предстоящем саммите придется определяться, какие товары будут поступать в Россию. Возможно, это будут медикаменты и сельскохозяйственная продукция.

# Санкции # Фотофакт

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