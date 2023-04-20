СМИ: «Большая семёрка» может ввести почти полный запрет на экспорт в Россию

США и другие страны, которые поддерживают Украину в СВО, могут ввести ограничения на экспорт в Российскую Федерацию. Об этом пишет РИА Новости. Страны «Большой семерки» решили обсудить эту тему в преддверии майской встречи, которая состоится в Японии.