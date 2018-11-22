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Королевские ботанические сады Кью засияли рождественскими огнями

22 ноября 2018 14:40
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Новости Великобритании. Рождественский сезон наступил в королевских ботанических садах Кью в Лондоне,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парк украсили миллионы праздничных огней.

Королевские ботанические сады Кью засияли рождественскими огнями-1

В 2018 году организаторы превзошли все ожидания. Здесь и световой тоннель, и лодочки оригами, и фантастических размеров цветы.

Королевские ботанические сады Кью засияли рождественскими огнями-4

Королевские ботанические сады Кью засияли рождественскими огнями-6

А стеклянный «Пальмовый дом», построенный еще при королеве Виктории в середине 19 века, стал полотном для световых картин. Увидеть красочное шоу можно вплоть до начала января.

Королевские ботанические сады Кью засияли рождественскими огнями-9

# Новый год # Фотофакт

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