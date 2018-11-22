Королевские ботанические сады Кью засияли рождественскими огнями

Новости Великобритании. Рождественский сезон наступил в королевских ботанических садах Кью в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парк украсили миллионы праздничных огней.

В 2018 году организаторы превзошли все ожидания. Здесь и световой тоннель, и лодочки оригами, и фантастических размеров цветы.