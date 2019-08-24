Корабль «Союз» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС

Новости России. Аппарат подошел к Международной космической станции ближе, чем на 100 метров, после чего начал медленно отдаляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Аппарат подошел к Международной космической станции ближе, чем на 100 метров, после чего начал медленно отдаляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам экспертов, причиной инцидента могли стать сильные колебания, которые возникли при сближении ракеты со станцией.
Повторная попытка стыковки космического корабля со станцией состоится в ночь с воскресенья на понедельник (с 24 на 25 августа). «Союз» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур в четверг.