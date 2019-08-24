Прямой эфир

Корабль «Союз» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС

24 августа 2019 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Аппарат подошел к Международной космической станции ближе, чем на 100 метров, после чего начал медленно отдаляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабль «Союз» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС-1

По словам экспертов, причиной инцидента могли стать сильные колебания, которые возникли при сближении ракеты со станцией.

Корабль «Союз» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС-4

Повторная попытка стыковки космического корабля со станцией состоится в ночь с воскресенья на понедельник (с 24 на 25 августа). «Союз» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур в четверг.

Человекоподобный робот «Федор» отправился в космос

# Космос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
100 ударов колокола и забег в вышиванках: в Украине празднуют День Независимости
24 августа 2019 12:40

100 ударов колокола и забег в вышиванках: в Украине празднуют День Независимости

В Польше от ударов молний погибли 5 туристов, около 100 человек пострадали
23 августа 2019 13:41

В Польше от ударов молний погибли 5 туристов, около 100 человек пострадали

В Калифорнии поезд метро сошёл с рельсов
23 августа 2019 13:37

В Калифорнии поезд метро сошёл с рельсов