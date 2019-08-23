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В Польше от ударов молний погибли 5 туристов, около 100 человек пострадали

23 августа 2019 13:41
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Новости Польши. В польских Татрах от ударов молний погибли пятеро туристов. Среди них оказались трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные ожоги и другие травмы получили еще около сотни человек. Местные власти организовали спасательную операцию: всех пострадавших на вертолетах доставили в ближайшую больницу.

Группа путешественников находилась на горном массиве Гевонт, когда началась гроза. Находиться в этом районе во время непогоды крайне опасно, поскольку установленный там металлический крест и цепи, которыми огорожены туристические тропы, притягивают молнии.

В Польше от ударов молний погибли 5 туристов, около 100 человек пострадали-1

В Польше от ударов молний погибли 5 туристов, около 100 человек пострадали-3

# Несчастный случай # Фотофакт

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