100 ударов колокола и забег в вышиванках: в Украине празднуют День Независимости

Новости Украина. Украина отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украина. Украина отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году празднования проходят в новом формате. Торжества начались с памятной церемонии у креста на месте гибели Героев Небесной сотни, где прозвучали 100 ударов церковного колокола. На Майдане был поднят национальный флаг, военный хор исполнил гимн Украины.
В течение дня проходят и другие праздничные мероприятия, в том числе забег в вышиванках и выставка цветов.
С национальным праздником Президента Украины Владимира Зеленского поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.