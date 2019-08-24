100 ударов колокола и забег в вышиванках: в Украине празднуют День Независимости

Новости Украина. Украина отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году празднования проходят в новом формате. Торжества начались с памятной церемонии у креста на месте гибели Героев Небесной сотни, где прозвучали 100 ударов церковного колокола. На Майдане был поднят национальный флаг, военный хор исполнил гимн Украины.

В течение дня проходят и другие праздничные мероприятия, в том числе забег в вышиванках и выставка цветов.