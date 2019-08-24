Прямой эфир

100 ударов колокола и забег в вышиванках: в Украине празднуют День Независимости

24 августа 2019 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украина. Украина отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 ударов колокола и забег в вышиванках: в Украине празднуют День Независимости-1

В 2019 году празднования проходят в новом формате. Торжества начались с памятной церемонии у креста на месте гибели Героев Небесной сотни, где прозвучали 100 ударов церковного колокола. На Майдане был поднят национальный флаг, военный хор исполнил гимн Украины.

100 ударов колокола и забег в вышиванках: в Украине празднуют День Независимости-4

В течение дня проходят и другие праздничные мероприятия, в том числе забег в вышиванках и выставка цветов.

100 ударов колокола и забег в вышиванках: в Украине празднуют День Независимости-7

С национальным праздником Президента Украины Владимира Зеленского поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше от ударов молний погибли 5 туристов, около 100 человек пострадали
23 августа 2019 13:41

В Польше от ударов молний погибли 5 туристов, около 100 человек пострадали

В Калифорнии поезд метро сошёл с рельсов
23 августа 2019 13:37

В Калифорнии поезд метро сошёл с рельсов

В Индии обрушилась стена храма: погибли 4 человека
23 августа 2019 12:05

В Индии обрушилась стена храма: погибли 4 человека