Копию картины «Девушка с жемчужной серёжкой» показали на выставке в Гааге

Новости Нидерландов. Прикоснуться (конечно, образно) к «Девушке с жемчужной сережкой» можно на выставке в Гааге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Копия знаменитого шедевра Яна Вермеера представлена в местном музее. Высота картины – 4 метра. Напечатали ее на 3D-принтере. Всего ушло на это почти 9 дней. Но и это не самое удивительное. Специалисты галереи просканировали полотно и выяснили новые детали.