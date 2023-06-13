Копию картины «Девушка с жемчужной серёжкой» показали на выставке в Гааге
Новости Нидерландов. Прикоснуться (конечно, образно) к «Девушке с жемчужной сережкой» можно на выставке в Гааге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Копия знаменитого шедевра Яна Вермеера представлена в местном музее. Высота картины – 4 метра. Напечатали ее на 3D-принтере. Всего ушло на это почти 9 дней. Но и это не самое удивительное. Специалисты галереи просканировали полотно и выяснили новые детали.
Эбби Вандивер, реставратор:
Изначально фоном был зеленый занавес, и у девушки были ресницы, которых уже не видно, поскольку краски со временем изменились.
Ян Вермеер – один из величайших живописцев Золотого века голландского искусства. Эксперты предполагают, что «Девушка с жемчужной сережкой» была написана в 1665 году. Известно об этой картине немного, но называют ее «Северной Моной Лизой».