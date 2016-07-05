Контрабандистов, продававших мигрантов на органы, задержали в Италии

Новости Италии. В Италии задержаны контрабандисты, продававшие мигрантов на органы. Большинство из них – граждане Эритреи, также есть эфиопцы и итальянец. По версии следствия, участники банды переправляли беженцев из Северной Африки в Европу. За услугу чаще всего мигранты не могли заплатить и в качестве оплаты у них изымали органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данному делу проходит 38 человек. Кроме того, участники преступной группировки обвиняются в торговле наркотиками и финансовых махинациях.